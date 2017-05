Greipel wint tweede etappe Giro en pakt roze

André Greipel heeft de tweede etappe van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De Duitse sprinter van Lotto-Soudal was zaterdag na 221 kilometer tussen Olbia en Tortoli de snelste in de massasprint. Hij bleef de Italiaan Roberto Ferrari van UAE Emirates en de Belg Jasper Stuyven van Trek-Segafredo voor en greep ook de leiderstrui.

Na de zege van Lukas Pöstlberger vrijdag lieten de sprintploegen zich niet opnieuw verrassen. De formaties van Greipel en de Australiër Caleb Ewan controleerden tot aan de sprint. Daarin schoot Ewan uit zijn pedaal en kon geen andere renner Greipel meer bedreigen.

De Nederlandse klassementsrijders Steven Kruijswijk, Bauke Mollema en Tom Dumoulin verloren geen tijd in de etappe. Jos van Emden was een plek voor kopman Kruijswijk op de 124 plaats de beste Nederlander. Kruijswijk was een dag eerder op dertien seconden gefinisht. De Russische kopman van Katoesja, Ilnoer Zakarin, kwam zaterdag op twintig seconden van het peloton binnen.

Een kopgroep van vijf kreeg al vroeg in de tweede etappe op het eiland Sardinië de zege van het peloton. De Italiaan Simone Andreetta, de Pool Lukasz Owsian, de Eritreër Daniel Teklehaimanot, de Rus Evgeni Sjalunov en de Wit-Rus Ilia Kosjevoi werden echter vlak voor de top van de laatste klim naar de top van de Genna Silana bijgehaald. Teklehaimanot kon met een ultieme sprint nog net de bergpunten en daarmee de bergtrui veroveren.