Atlete Sifan Hassan heeft zich formeel verzekerd van deelname aan de WK atletiek in augustus in Londen. De in de Verenigde Staten wonende Hassan liep bij een wedstrijd in het Amerikaanse Stanford op de 5000 meter een tijd van 15.13,15. De WK-limiet staat op 15.22,00.

Hassan liep haar tijd op de Payton Jordan Invitational. De Japanse Riko Matsuzaki finishte in 15.19,91 als tweede.