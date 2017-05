Olympisch bestuurder Coates mag blijven

John Coates blijft de baas van het Australische olympisch comité AOC. De 66-jarige advocaat en invloedrijk sportbestuurder overleefde zaterdag een stemming over zijn positie na een heftige campagne waarin voormalig tophockeyer Danni Roche de tegenkandidaat was. Coates, die ook vicevoorzitter is van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), kreeg 58 van de 93 stemmen.

Coates is behalve IOC-vicevoorzitter ook hoofd van de commissie die de Spelen van Tokio 2020 coördineert. Had hij de verkiezing in zijn vaderland verloren dan had hij beide internationale functies op moeten geven.