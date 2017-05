Pedrosa op pole in GP van Spanje

Dani Pedrosa vertrekt zondag vanaf poleposition in de GP van Spanje in de MotoGP. Voor de Spaanse Honda-coureur is het de eerste keer sinds de Grote Prijs van Maleisië in oktober 2015 dat hij vanaf de eerste startpositie mag vertrekken. Zijn team- en landgenoot Marc Marquez kwam net niet aan de tijd van Pedrosa. De Brit Cal Crutchlow zorgde voor een volledige Honda-overheersing met de derde tijd.

Klassementsleider Valentino Rossi (Yamaha) kwam in de kwalificatie slechts tot de zevende tijd. Zijn Spaanse teamgenoot Maverick Viñales deed het beter dan de Italian met de vierde tijd.

In de Moto3 kwam Bo Bendsneyder niet verder dan de 24e tijd. ,,We moeten de data checken en zien waar we zondag winst kunnen boeken. Hopelijk gaat het dan beter”, aldus de KTM-rijder.