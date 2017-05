MÜNCHEN – Alexander Zverev staat zondag in de finale van het toernooi in München. De Duitse tennisser boekte zaterdag in de halve eindstrijd een regelmatige zege op de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 7-5 7-5.

De als derde geplaatste Zverev speelt in München zijn vijfde finale van een ATP-toernooi. Hij kan zijn derde toernooizege boeken, na overwinningen in Sint-Petersburg en Montpellier. Zverev treft in de finale de Zuid-Koreaan Hyeon Chung of de Argentijn Guido Pella.