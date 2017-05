De Duitse tennisster Mona Barthel heeft zaterdag de finale van het graveltoernooi van Praag gewonnen. Barthel, de nummer 82 van de wereld, versloeg de Tsjechische Kristyna Pliskova in drie sets: 2-6 7-5 6-2. Het betekende de vierde toernooizege voor de 26-jarige Duitse die eerder de beste was in Hobart (2012), Parijs (2013) en Bastad (2014).

Pliskova is de tweelingzus van de bekendere Katarina, de huidige nummer drie van de wereld.