Anastasia Pavlioetsjenkova heeft zaterdag het tennistoernooi van Rabat gewonnen. De als eerste geplaatste Russin voldeed aan de verwachtingen en was de Italiaanse Francesca Schiavone tijdens de finale in twee sets de baas. 7-5 7-5.

Pavlioetsjenkova boekte in Marokko haar tweede toernooizege van dit jaar. Ze verraste twee maanden geleden de Duitse Angelique Kerber in de finale van het toernooi in het Mexicaanse Monterrey.