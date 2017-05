Marianne Vos heeft op de weg haar eerste zege van het seizoen op zak. De olympisch wegkampioene van Londen 2012 was zondag de sterkste in de Trofee Maarten Wynants, een wedstrijd over 120 kilometer in België. In het shirt van WM3 Pro Cycling won Vos de sprint van een grote groep rensters. De Italiaanse Maria Confalonieri werd tweede, de Nederlandse Eva Buurman derde.

Anouska Koster, land- en ploeggenote van Vos, finishte ook nog bij de eerste tien: zevende.