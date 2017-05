Hosszú en Sjöström kloppen zwemsters in Bergen

De Nederlandse zwemsters hebben zondag op de derde en laatste dag van het zwemfestival in het Noorse Bergen nederlagen geleden tegen de sterke buitenlandse rivales Katinka Hosszú uit Hongarije en Sarah Sjöström uit Zweden.

Hosszú was Femke Heemskerk zondag te snel af op de 400 meter vrije slag. De Hongaarse drievoudig olympisch kampioene was met 4.07,53 veel sneller dan de 4.14,01 van Heemskerk, die zich normaal richt op de 100 en 200 meter. Esmée Vermeulen werd in 4.15,01 derde.

Sjöström klopte op de 50 meter vrije slag Ranomi Kromowidjojo met groot verschil. De Zweedse tikte aan in 23,87 tegen 24,41 voor de Nederlandse. Sjöström was eerder op de avond ook al in 56,32 de snelste op de 100 meter vlinderslag. Maaike de Waard werd toen derde in 59,53.