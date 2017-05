Loopbaan Van As voorbij na gelijkspel Laren

Naomi van As heeft zondag haar laatste hockeywedstrijd op het hoogste niveau gespeeld. De voormalig international kwam met haar club Laren niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Amsterdam (0-0). Laren liep door dat resultaat deelname aan de play-offs voor het kampioenschap mis.

De 33-jarige Van As maakte woensdag bekend na dit seizoen te stoppen met tophockey. Met Oranje won de in Den Haag geboren speelster twee olympische titels. Na de verloren finale tegen Groot-Brittannië op de Spelen van Rio in augustus, stopte Van As al als international.

Laren eindigde op de vijfde plaats. Alleen de nummers één tot en met vier doen mee aan de play-offs.