Overtuigende start Kerber in Madrid

Angelique Kerber is goed begonnen aan het WTA-tennistoernooi in Madrid. De Duitse nummer twee van de wereld rekende zondag in de eerste ronde af met de Hongaarse Timea Babos. Kerber won de partij met 6-4 6-2. Voor Kerber was de zege een opsteker nadat ze eind april in Stuttgart direct werd uitgeschakeld.

In de tweede ronde neemt Kerber het op tegen de winnares van de partij die gaat tussen de Tsjechische Katerina Siniakova en Pauline Parmentier uit Frankrijk.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte zaterdag al de tweede ronde van het Madrid Open.