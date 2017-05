Bouchard verslaat ‘bedriegster’ Sjarapova

Eugenie Bouchard had maandag bijna drie uur nodig voor ongetwijfeld een van de zoetste zeges in haar tenniscarrière. De Canadese rekende in de tweede ronde van het Madrid Open af met Maria Sjarapova, de Russin die in de ogen van Bouchard een bedriegster is en vanwege haar dopingaffaire levenslange schorsing verdient. Bouchard won na een slopende driesetter: 7-5 2-6 6-4.

Bouchard sprak zich in april onomwonden uit tegen de rentree van Sjarapova, die een dopingschorsing van vijftien maanden erop had zitten. De loting in Madrid leidde tot een confrontatie van de nummer zestig van de wereld tegen de Russische vijfvoudig grandslamwinnares. Het werd een grimmig duel, waarbij de speelsters over en weer elkaars servicegames braken. Sjarapova grossierde daarbij in foutslagen, maar noteerde ook veruit de meeste winners.

In de derde set had Sjarapova kansen om door te drukken, maar telkens liet ze Bouchard ontsnappen. Toen de Canadese opnieuw de service van Sjarapova brak en op 4-3 kwam, maakte ze het af. De Russin toonde zich een waardig verliezer en gaf Bouchard een hand en een gelukwens, zij het niet van harte.