Kerber gaat diep voor zege in Madrid

Angelique Kerber heeft maandag ternauwernood uitschakeling weten te voorkomen in de tweede ronde van het tennistoernooi van Madrid. De als eerste geplaatste Duitse moest heel diep gaan om Katarina Siniakova uit Tsjechië te verslaan: 6-2 1-6 7-5.

Kerber won haar partij in de eerste ronde nog gemakkelijk van de Hongaarse Timea Babos. In de eerste set tegen Siniakova, de nummer 37 van de wereldranglijst, leek ook geen vuiltje aan de lucht. De tweede set leverde de Duitse echter snel in met een dubbele break.

In een spannende derde set leek het mis te gaan voor Kerber. De nummer twee van de wereld kwam op 3-3 een break achter en Siniakova kon op 5-4 serveren voor de wedstrijd. Kerber brak echter terug en trok de partij alsnog naar zich toe. De 29-jarige Duitse neemt het nu op tegen de winnares uit de partij tussen Maria Sjarapova en Eugenie Bouchard.