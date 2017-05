Gevallen Dennis stapt af in Giro

De Australische wielrenner Rohan Dennis heeft dinsdag de Ronde van Italië al verlaten. Dennis, die samen met Tejay van Garderen het kopmanschap bij BMC deelde, heeft te veel last van de gevolgen van een valpartij in de derde etappe op zondag. De 26-jarige Australiër kwam in de hectische finale ten val en verloor daardoor kostbare tijd voor het klassement.

De chronospecialist van BMC, in 2015 winnaar van de openingstijdrit van de Tour de France door Utrecht, hield het dinsdag in de zware bergetappe naar de Etna al snel voor gezien. Dennis stond op de 128e plaats in het algemeen klassement, met ruim 5,5 minuut achterstand op Fernando Gaviria die de roze trui om zijn schouders heeft zitten.