Sloveen Polanc zegeviert op flanken Etna

De Sloveense wielrenner Jan Polanc heeft dinsdag de eerste bergetappe van de Ronde van Italië gewonnen. Na een rit over 181 kilometer kwam de coureur van Team Emirates als eerste over de finish op de flanken van de Etna. De Luxemburger Bob Jungels eindigde als zevende en neemt de roze leiderstrui over van de Colombiaan Fernando Gaviria.

De Rus Illnoer Zakarin eindigde als tweede voor de Brit Geraint Thomas. Tom Dumoulin en Bauke Mollema hielden goed stand tussen de favorieten. Dumoulin eindigde als zesde, Mollema als negende. In het klassement staan ze zevende en achtste op 10 seconden van Jungels.

De 25-jarige Polanc reed bijna de hele rit op kop. Hij ontsnapte samen met de Rus Pavel Broett, de Zuid-Afrikaan Jacques Janse Van Rensburg en de Italiaan Eugenio Alafaci uit het peloton. De vier kregen een maximale voorsprong van ruim zes minuten. De marge liep in het zicht van de Etna terug. Polanc en Janse Van Rensburg reden als eerste de vulkaan op. Vlak daarna liet de Sloveen zijn medevluchter achter zich en hield ondanks aanvallen van onder anderen de Italiaan Vincenzo Nibali en de Deen Jesper Hansen stand.

Ook Dumoulin deed een poging. Maar de Nederlander slaagde er niet in weg te rijden. Hij was echter tevreden over zijn optreden. ,,Het ging goed vandaag. Ik had goede benen. De wind maakte het zwaar, maar het team heeft hard gewerkt. Ik ben content met de zesde plek”, zei hij vlak na de rit. Mollema had ondanks dat hij voorin bleef een zware dag. ,,Ik was blij dat het klaar was, want ik voelde mij niet zo goed vandaag”, zei hij op de website van zijn ploeg. ,,In het tweede deel van de race waren mijn benen niet zo goed. Ik had het behoorlijk zwaar.”

Steven Kruijswijk was vlak voor de beklimming van de Etna betrokken bij een valpartij. Ondanks wat schaafwonden zat hij weer snel op de fiets en werd twintigste.

Polanc pakte zijn tweede zege in de Giro. In 2015 won hij de vijfde etappe. Hij was na afloop dolblij met zijn winst. ,,Dit is ongelooflijk. Ik kan bijna niet beschrijven wat dit voor mij betekent. We hadden een groot gat, maar het was zwaar om een hele dag op kop te rijden. Ik ben heel blij dat ik het heb kunnen volhouden.”