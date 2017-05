Berdych te sterk voor Haase

Robin Haase is er woensdag niet in geslaagd de derde ronde te bereiken op het masterstoernooi van Madrid. De Tsjech Tomas Berdych was in twee sets te sterk voor de Hagenaar: 7-6 (5) 6-3. Berdych was de nummer elf van de plaatsingslijst in de Spaanse hoofdstad.

Haase had eerder dit jaar in Dubai nog gewonnen van Berdych, die na een gelijkopgaande eerste set de tiebreak naar zich toetrok. In de tweede set pakte de Tsjech de break in de vijfde game (3-2). Bij 5-3 leverde Haase nogmaals zijn opslag in.