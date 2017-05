Grote interesse bij circuits voor Formule 1

De interesse van nieuwe circuits om races in de Formule 1 te organiseren is groot. Dat zegt Chase Carey, die nieuwe commerciële baas van de koningsklasse van de autosport. ,,Ik kan een A4’tje vullen met locaties die dolgraag met ons willen praten over het houden van een grand prix”, aldus de Amerikaan op de website Autosport.com.

Het zijn allemaal circuits die volgens Carey snappen wat erbij komt kijken een Formule 1-race te organiseren. ,,De interesse komt uit Europa, maar ook uit Azië en de Amerika’s. Daar zien we vooral groeimogelijkheden.”

Carey richt zich vooralsnog op 2018, wanneer er 21 races op de kalender prijken. ,,Ons hoofddoel is die 21 races zo sterk mogelijk te maken. Na volgend jaar gaan we kijken of we verder uitbreiden. We willen ook de teams er nauw bij betrekken, want verdere uitbreiding kan voor logistieke complicaties zorgen.”