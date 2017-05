Tennisser Stan Wawrinka is woensdagavond laat uitgeschakeld op het internationale graveltoernooi van Madrid. De Zwitser, als derde geplaatst in de Spaanse hoofdstad, was in de tweede ronde niet opgewassen tegen Benoit Paire. De Fransman won in drie sets, 7-5 4-6 6-2.

Eerder op de dag had Rafael Nadal drie uur nodig om zich de Italiaan Fabio Fognini van het lijf te houden.