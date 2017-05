Zeilduo Zegers/Van Veen neemt leiding bij EK

De zeilsters Afrodite Zegers en Anneloes van Veen hebben donderdag de leiding genomen bij het Europees kampioenschap in de 470-klasse in Monaco. Het Nederlandse duo, dat het EK slecht was begonnen, eindigde in de zesde race als tweede om vervolgens de zevende race te winnen.

Daarmee kwamen Zegers en Van Veen op 46 punten. Dat zijn er net zo veel als de Poolse zeilsters Agnieszka Skrzypulec en Jolanta Ogar, die echter nog geen zege achter hun naam hebben staan. De Britsen Amy Seabright en Anna Carpenter bezetten voorlopig de derde plaats met 48 punten.

Bij het EK RS:X kwamen de windsurfers donderdag in Marseille niet in actie wegens slechte weersomstandigheden. Dorian van Rijsselberghe leidt, maar hij heeft al aangekondigd het toernooi voortijdig te verlaten.