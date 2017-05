De kwartfinale tussen de tennissers Novak Djokovic en Kei Nishikori in het graveltoernooi van Madrid gaat vrijdag niet door. Japanner Nishikori, als zesde geplaatst, heeft zich afgemeld met een polsblessure, aldus de organisatie. Het betekent dat Djokovic zonder te spelen de halve finales heeft bereikt. De Servische nummer twee van de plaatsingslijst is titelverdediger in het Madrid Open.