Springruiters laatste in La Baule

De Nederlandse springruiters hebben een beroerde start gemaakt in de Nations Cup. Oranje eindigde vrijdag in de Franse kustplaats La Baule als laatste. Geen van de vier Nederlandse ruiters wist foutloos te blijven tijdens de twee omlopen.

Wout-Jan van der Schans incasseerde met Capetown bij elkaar dertien strafpunten, evenveel als Frank Schuttert (Chianti’s Champion). Leopold van Asten liep met VdL Groep Zidane zelfs tegen veertien strafpunten aan. Kopman Maikel van der Vleuten (VdL Groep Arera C) gooide er in beide omlopen ook een balk af en kreeg bovendien een strafpunt voor tijdsoverschrijding. ,,Ik had me er meer van voorgesteld”, zei bondscoach Rob Ehrens.

Frankrijk pakte voor eigen publiek de winst, al was daar wel een barrage tegen Zweden voor nodig. Ierland eindigde als derde. De wedstrijd in La Baule was de tweede in de reeks van acht. Nederland had vorige maand de openingswedstrijd in Lummen overgeslagen.