Spurs overtuigend naar laatste vier in NBA

San Antonio Spurs heeft donderdagavond (lokale tijd) overtuigend de laatste vier bereikt in de play-offs om de titel in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA). De vijfvoudige kampioen was in de zesde wedstrijd tegen Houston Rockets oppermachtig. De Spurs zegevierden in het uitduel met 114-75. Daarmee kwam de eindstand in de best-of-sevenserie op 4-2.

Ook zonder de geblesseerde topspelers Kawhi Leonard en Tony Parker had San Antonio in Houston een groot overwicht. LaMarcus Aldridge blonk uit bij de bezoekers met 34 punten en 12 rebounds.

In de finale van de Western Conference spelen de Spurs tegen titelfavoriet Golden State Warriors. Het eerste duel is zondag.