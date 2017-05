Goede generale Nederlands toptrio in Giro

De drie Nederlandse klassementstoppers in de Giro d’Italia gaven zaterdagmiddag in de generale repetitie voor het eerste grote examen geen krimp. Hoewel de slotbeklimming van de achtste etappe van Molfetta naar Peschici meer dan een kuitenbijter was die op sommige punten een stijgingspercentage had van meer dan twaalf (procent), finishten Steven Kruijswijk (negende), Tom Dumoulin (twaalfde) en Bauke Mollema bij de beste twintig renners in het dagklassement. De Spanjaard Gorka Izagirre won de rit.

En dus concludeerden de drie tevreden dat ze klaar zijn voor de clash van zondag die na 149 kilometer op de gevreesde Abruzzencol Blockhaus zal eindigen. ,,Daar kunnen gekke dingen gebeuren’’, meende Brabander Kruijswijk na de rit. ,,Iedereen is al aardig aan het vermoeid raken, de warmte kan al een rol spelen, ja, het zal pittig worden.’’ Tom Dumoulin verwacht dat veel klassementsrenners hun kaarten op tafel zullen gooien. ,,Als ik me goed voel, zal je me zeker vooraan zien.’’ En Mollema: ,,Ik moet zorgen dat ik zo dicht mogelijk bij mijn beste waarden kom, dan zal het wel goed gaan.’’