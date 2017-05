Klamer twintigste in Yokohama

Triatlete Rachel Klamer heeft zaterdag in het Japanse Yokohama geen rol van betekenis kunnen spelen in de derde wedstrijd uit de World Triathlon Series. De Nederlandse eindigde als twintigste in de race over de olympische afstand (1,5 km zwemmen – 40 km fietsen – 10 km hardlopen). Ze kwam ruim vier minuten na winnares Flory Duffy uit Bermuda over de meet.

Klamer miste de slag al bij het zwemmen en slaagde er ook op de fiets niet in de aansluiting vooraan te vinden. Haar achterstand was al te groot om er in het looponderdeel nog een hoge eindklassering uit te slepen.

Duffy was een klasse apart. De wereldkampioene miste door een blessure de eerste twee wedstrijden uit de World Triathlon Series, maar haar comeback was indrukwekkend. Ze won in het regenachtige Yokohama met bijna twee minuten voorsprong op de nummer twee, de Amerikaanse Katie Zafares.