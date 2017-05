Martina stroef uit startblokken

Churandy Martina heeft zaterdag bij de wedstrijden uit de Diamond League in Shanghai nog niet kunnen imponeren. De Nederlandse sprinter finishte op zijn geliefde 200 meter als zevende in 20,62. Die tijd lag ver boven zijn nationale record van 19,81 en hij kwam ook niet aan de limiet voor deelname aan de WK komende zomer in Londen (20,44). Martina zag ver voor zich de Amerikaan Noah Lyles naar de zege lopen in 19,90.

Thijmen Kupers ging op de 800 meter ten onder in het loopgeweld van de Keniaanse specialisten. De Nederlands kampioen kwam als negende over de finish in 1.46,84, ruim boven de limiet voor de WK atletiek in Londen (1.45,90). Bett Kipyegon won de race in 1.44,70. Hij troefde onder anderen zijn illustere landgenoot David Rudisha af. De tweevoudig olympisch kampioen én wereldrecordhouder eindigde als vierde.

Sifan Hassan stond op de startlijst van de 5000 meter, maar kwam de atletiekbaan niet op. Hassan liep eerder deze maand al de WK-limiet op deze afstand. Jip Vastenburg ging wel van start en eindigde als dertiende in 15.47,97. De Keniaanse Hellen Obiri won in 14.22,47.