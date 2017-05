Nieuwe spanningen in schaatsland

In de aanloop naar de ledenraadvergadering op 20 mei loopt de spanning in de Nederlandse schaatswereld op. Op basis van een uitgelekt rapport van een zogenoemde expertgroep, waaruit Telesport zaterdag uitgebreid citeerde, blijkt dat de schaatsbond KNSB opnieuw ingrijpend moet gaan bezuinigen en saneren om de aanhoudende financiële problemen op te lossen.

Eén van de onderdelen van het plan, getiteld ‘Een gezonde schaatstoekomst’, is een eenmalige solidariteitsbijdrage van schaatsers en sponsorteams ter hoogte van 400.000 euro. ,,Het klopt dat we daarover verbaasd en verbolgen zijn”, liet manager Tim Senden van Team LottoNL-Jumbo weten. ,,De inkt van de vorige overeenkomst is amper droog. We hebben vorig jaar een gezamenlijk akkoord ondertekend voor twee seizoenen. Wij houden ons daaraan en dat moet de KNSB uiteraard ook doen. Die afspraken hebben wij destijds niet voor niets gemaakt.”

De KNSB lijdt al enkele jaren flinke verliezen. Vorig jaar nam de bond afscheid van ongeveer 30 procent van het personeel om de begroting op orde te krijgen. Ook van de schaatsers en van de merkenteams werden financiële offers gevraagd. Een overeenkomst tussen de drie convenantpartijen, inclusief de gewesten, liet lang op zich wachten. Een dreigende staking, met schaatsheld Sven Kramer als initiatiefnemer, kon de KNSB eind oktober met het late akkoord nog net op tijd afwenden.

Volgens de expertgroep, met Bert Jonker (Team Clafis) namens de merkenteams en Cees Juffermans namens de atleten, kan de huidige organisatie van de KNSB zonder ingrijpen niet voortbestaan. Uiterlijk eind komend seizoen (2017-2018) moet het kostenniveau van het bondsbureau opnieuw ruim 1 miljoen euro lager uitvallen. De verenigingen en de wedstrijdschaatsers zullen maximaal 50.000 euro moeten bijdragen.

Van de merkenteams en van de topschaatsers daarentegen wordt komend seizoen een ,,aanzienlijke solidariteitsbijdrage” gevraagd ter hoogte van 4 ton. Via het schrappen van een openstaande rekening aan de schaatsers (1,5 ton), een extra bijdrage van de sponsors en de organisatie van gala-avonden of andere evenementen zou dat extra geld volgens de werkgroep gegenereerd kunnen worden. ,,De andere teams houden zich voorlopig nog even op de vlakte, maar wij niet”, benadrukte Senden namens LottoNL-Jumbo. ,,Wij pikken dit niet.”