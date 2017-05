Verstappen pakt vijfde startplek in Spanje

Max Verstappen vertrekt zondag vanaf de vijfde plaats in de Grand Prix van Spanje, de race uit de Formule 1 die hij vorig jaar als jongste coureur ooit won. De Nederlander van Red Bull verdiende die startpositie zaterdag in de kwalificatierace op het Circuit de Catalunya.

Verstappen lijkt dit weekeinde een abonnement te hebben op de vijfde plek. Hij reed ook in alle trainingen naar die klassering. De beide Mercedessen en Ferrari’s zaten steeds voor hem. Ook in de kwalificatierace was dat het geval. De Brit Lewis Hamilton van Mercedes reed de snelste ronde en pakte poleposition, de 64e al in zijn carrière. Hij was een fractie – 0,051 seconde – sneller dan Sebastian Vettel van Ferrari, die zondag vanaf plek twee start.

De Fin Valtteri Bottas, winnaar van de vorige Grand Prix van Rusland, werd derde in zijn Mercedes. Zijn landgenoot Kimi Räikkönen stuurde zijn Ferrari naar de vierde startplek.

Verstappen was na de trainingen al positief gestemd over de verbeterde versie van de Red Bull. ,,We zijn duidelijk dichter bij Ferrari gekomen, maar nog altijd het derde team”, zei hij. De kwalificatie wees dat opnieuw uit; hij gaf minder dan drie tienden toe op Räikkönen en was maar een ruime halve seconde langzamer dan Hamilton. De Nederlander was bovendien veel sneller dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo.

Verrassend was de zevende startpositie van Fernando Alonso. De Spanjaard van McLaren wist dit jaar nog geen enkele race de finish te halen en klaagt voortdurend over de gebreken aan de motor van Honda. Vrijdag moest hij de eerste vrije training al na twee bochten afbreken met een kapotte motor. In de tweede training was hij de langzaamste, maar zaterdag liet hij een wonderbaarlijk herstel zien.