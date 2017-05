Verstappen weer vijfde in training Spanje

Max Verstappen heeft voorlopig patent op de vijfde plaats bij de Grand Prix van Spanje. De Nederlander reed zaterdagmorgen ook in de derde vrije training de vijfde tijd in zijn Red Bull. Opnieuw waren de beide Ferrari’s en Mercedessen sneller.

Verstappen gaf 0,811 seconde toe op Kimi Räikkönen, die de rapste van het stel was in zijn Ferrari. Hij klokte 1.20,214 en dat was de beste rondetijd van alle trainingen. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel reed de tweede tijd.

Ferrari troefde Mercedes af in de derde training. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas waren vrijdag nog sneller in hun Mercedessen, maar zetten nu de derde en vierde tijd neer. Bottas was slechts tien minuutjes te zien op Circuit de Catalunya. Zijn bolide kreeg een nachtelijke motorwissel en was nog net op tijd gereed voor een paar rondjes.

Verstappen klokte in de trainingen van vrijdag ook de vijfde tijd. De Limburger was wel iedere keer sneller dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo.

De kwalificatie voor de race op zondag is zaterdag om 14.00 uur.