Dominic Thiem tegen Nadal in finale Madrid

Tennisser Dominic Thiem heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het masterstoernooi in Madrid. Daarin moet de Oostenrijker het opnemen tegen Rafael Nadal die eerder op de dag afrekende met titelverdediger Novak Djokovic. Thiem versloeg in de halve finale in twee sets de Uruguayaan Pablo Cuevas: 6-4 6-4.

Thiem en Nadal stonden eind april ook al tegenover elkaar in de finale van het graveltoernooi van Barcelona. Daarin had de dertigjarige tennisser uit Mallorca twee sets nodig om Thiem te verslaan: 6-4 6-1.