Hamilton verslaat Vettel in zinderende race

Max Verstappen keek zondag vanaf de zijlijn naar een zinderende race in de Formule 1. Hij zag Lewis Hamilton in zijn Mercedes de Grand Prix van Spanje in de Formule 1 winnen na een bloedstollend gevecht met de Ferrari van Sebastian Vettel. De Brit boekte zijn tweede zege van het seizoen, maar nam nog niet de leiding in het kampioenschap over. Vettel behield de koppositie.

Voor Verstappen was de race op het circuit van Barcelona, die hij vorig jaar nog op sensationele wijze won, al na één ronde over. Hij kwam in de eerste bocht in aanraking met de Ferrari van Kimi Räikkönen en viel uit met een beschadigde Red Bull.

Na dat incident ontvouwde zich een spannend duel tussen Hamilton en Vettel, waarbij de bandenkeuze een grote rol speelde. De Duitse viervoudig wereldkampioen Vettel reed dominant in het eerste deel van de race; hij haalde de van poleposition vertrokken Hamilton in de eerste bocht in en nam resoluut de leiding.

Ook na de eerste bandenwissels nam de vastberaden Vettel al weer snel de koppositie in door de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) te passeren. Na de tweede bandenstop van de Duitser veranderde het beeld van de race. Bij het uitrijden van de pitstraat had Vettel bijna een aanrijding met Hamilton, maar wist hij de drievoudig wereldkampioen net voor te blijven.

Hamilton had echter de ‘softs’ (zachte banden) om zijn wielen en was daarmee sneller dan Vettel. In ronde 44 stuurde de Brit de ‘zilveren pijl’ voorbij de Ferrari en nam de leiding over. De Duitser bleef ronden lang gevaarlijk dichtbij, maar Hamilton hield tot aan de 66e en laatste rond stand.

De Australiër Daniel Ricciardo eindigde op ruim een minuut als derde in zijn Red Bull. Alle andere coureurs werden op een ronde achterstand gezet.