Klassementsrenners aan zet in Giro

De klassementsrenners zijn zondag aan zet in de negende etappe van de Ronde van Italië over 149 kilometer van Montenero di Bisaccia naar de top van de gevreesde Abruzzencol Blockhaus. De verwachting is dat de kanshebbers voor de eindzege elkaar op de pittige slotklim van maar liefst 26 kilometer voor het eerst in deze honderdste editie van de Giro serieus gaan testen.

De beste klimmers hadden dinsdag al kans elkaar pijn te doen toen de finish op de Etna lag. Ze namen echter weinig risico uit angst voor de hevige wind die rond de vulkaan blies. De Luxemburger Bob Jungels zal zondag waarschijnlijk vol aan de bak moeten om zijn roze trui te verdedigen.

De Nederlandse kanshebbers Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin en Bauke Mollema kijken uit naar de pittige slotklim. ,,Als ik me goed voel, zal je me zeker vooraan zien’’, zei een strijdbare Dumoulin zaterdag na de achtste etappe. ,,Ik moet zorgen dat ik zo dicht mogelijk bij mijn beste waarden kom, dan zal het wel goed gaan’’, dacht Mollema. ,,Iedereen is vermoeid aan het raken. Er is misschien iets mogelijk”, stelde Kruijswijk.