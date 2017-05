Mollema: voor mij een goede dag

Bauke Mollema had even tijd nodig om aan de verplichtingen bij de dopingcontrole te voldoen en keerde pas anderhalf uur na de finish van de negende etappe van de Giro terug bij de bus van zijn ploeg Trek. ,,Voor mij was het een heel goede dag, van tevoren had ik getekend voor dit resultaat”, concludeerde de Groninger, die de rit als vierde afsloot en die positie ook bezet in het algemeen klassement. Hij heeft een achterstand van 51 seconden op de Colombiaan Nairo Quintana.

,,Ik had wel verschillen verwacht, maar niet zulke grote als er nu zijn. Sommigen hebben er wel drie of vier minuten aan hun broek. Dat is voor mij een goede situatie.”

,,Ik wist dat het steil was in het begin”, keek Mollema terug op de zware slotklim. ,,Ik begon daarom goed van voren en op het moment dat er hard werd doorgetrokken, op twaalf kilometer van de meet, zat ik al bij de eerste tien. Daarna heb ik die positie kunnen vasthouden.”

Mollema bleef zijn eigen tempo rijden toen Quintana aanviel. ,,Ik heb lang samen gereden met Tom Dumoulin, waarbij ik eerlijk moet zeggen dat hij het meeste werk deed. Ik had een goeie aan hem vandaag. Op het laatste stukje moest ik hem laten gaan, dat is jammer. Maar er achter zijn de verschillen veel groter.”