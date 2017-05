Twee leiders in The Players Championhip

De Amerkaanse golfers J.B. Holmes en Kyle Stanley delen na drie ronden de leiding in The Players Championship, een van grootste toernooien van de Amerikaanse Tour PGA. Holmes en Stanley staan op de golfbaan van Ponte Vedra Beach (Florida) op 207 slagen, negen onder par. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen is de eerste achtervolger op één slag afstand.

De grote namen lieten het zaterdag (plaatselijke tijd) afweten op de winderige baan, behalve Sergio Garcia. De Spaanse winnaar van de Masters noteerde een score van 67 slagen en rukte op naar de gedeelde zevende plaats, vier slagen achter het leidende duo. ,,Ik heb al vaak gezegd dat dit een van mijn favoriete golfbanen is, op een of andere manier zie ik precies wat ik wil doen”, aldus Garcia.

Het prijzengeld van The Players Championship bedraagt ruim 10 miljoen dollar.