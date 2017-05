Verstappen lovend over Red Bull

Max Verstappen ziet de toekomst ineens zonnig in voor Red Bull in de Formule 1. Voor het eerst dit seizoen heeft de Nederlander het gevoel dat zijn bolide de juiste balans, grip en wegligging heeft. ,,We zitten nog maar minder dan zes tienden achter Mercedes en Ferrari. Het betekent dat we een reuzenstap vooruit hebben gemaakt. Het ziet er heel positief uit allemaal”, aldus Verstappen op de website van de Formule 1.

De negentienjarige Limburger veroverde zaterdag in de kwalificatierace de vijfde startplek voor de Grand Prix van Spanje op zondag, de race die hij vorig jaar als jongste coureur ooit won. ,,Het was de beste kwalificatie van dit seizoen. De auto voelde lekker aan, de balans bij het in- en uitrijden van de bochten is nu goed; ik kan voluit gaan.”

Met dank aan verbeteringen die Red Bull aanbracht in het chassis. Leverancier Renault komt ook nog met een verbeterde versie van de motor. ,,Nu al is duidelijk dat het team een langzamere auto sneller heeft gemaakt. Ik weet niet precies wanneer de nieuwe motor komt en het zal niet meevallen dat gat van zes tienden te dichten, maar ik voel dat deze auto een enorme potentie heeft.”