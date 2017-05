Verstappen start met goed gevoel in Barcelona

Max Verstappen gaat zondag vanaf de vijfde plaats met een goed gevoel van start in de Grand Prix van Spanje. De Nederlander van Red Bull bewaart goede herinneringen aan het Circuit de Catalunya. Als jongste Formule 1-coureur ooit won hij vorig jaar de race in Barcelona.

Verstappen heeft bovendien wat meer vertrouwen in zijn bolide gekregen. In de verbeterde versie van de Red Bull was het verschil met Mercedes en Ferrari zaterdag tijdens de kwalificatie beduidend kleiner dan in de voorgaande vier GP-wedstrijden.

De Brit Lewis Hamilton van Mercedes reed zaterdag de snelste ronde en pakte poleposition, de 64e al in zijn carrière. Hij was een fractie – 0,051 seconde – sneller dan de Duitser Sebastian Vettel van Ferrari, die zondag als WK-leider vanaf plek twee start.

De Fin Valtteri Bottas, winnaar van de vorige Grand Prix van Rusland, werd derde in zijn Mercedes. Zijn landgenoot Kimi Räikkönen stuurde zijn Ferrari naar de vierde startplek.

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 14.00 uur.