Verstappen valt uit in eerste ronde Spanje

De Grand Prix van Spanje is voor Max Verstappen op een nachtmerrie uitgelopen. De Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull kwam in de eerste bocht in aanraking met de Ferrari van Kimi Räikkönen. Met een kapotte wielophanging moest hij de strijd staken. Hij reed zijn bolide na één ronde de garagebox in.

Verstappen won vorig jaar als achttienjarige de race in Spanje en was daarmee de jongste aller tijden die een grand prix won in de koningsklasse. Hij startte zondag vanaf de vijfde positie en wilde in de eerste bocht na de start buitenom langs Räikkönen. Die werd echter aangetikt door de Mercedes van Valtteri Bottas, waarna de Fin van Ferrari een touché met de Nederlander niet meer kon voorkomen.

De wedstrijdleiding nam het incident onmiddellijk in onderzoek en besloot al snel dat geen van de coureurs blaam trof. Räikkönens bolide was ook te zwaar beschadigd om de race te vervolgen.

Sebastian Vettel had een flitsende start. De Duitser passeerde in zijn Ferrari vanaf de tweede startplek de van poleposition vertrokken Lewis Hamilton (Mercedes) en nam resoluut de leiding.