Aangeslagen Sjarapova geeft op in Rome

Maria Sjarapova heeft dinsdag in de tweede ronde van het tennistoernooi in Rome met een dijbeenblessure moeten opgeven. De Russische tennisster verloor de eerste set met 6-4 van de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni. Ze herstelde zich door de tweede set met 6-3 naar zich toe trekken. Maar in het beslissende bedrijf kreeg ze te veel last van een blessure aan haar dijbeen. Ze liet zich nog wel behandelen, maar staakte bij een stand van 2-1 in haar voordeel de strijd.

Sjarapova kreeg dinsdag ook al slecht nieuws van de organisatie van Roland Garros. Ze zal vanwege haar dopingschorsing geen wildcard ontvangen voor het grandslamtoernooi in Parijs.