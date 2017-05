Haas en Karlovic dicht bij record uit 1982

De ontmoeting tussen tennissers Tommy Haas en Ivo Karlovic van dinsdag in Rome is een bijzondere. Met de 39-jarige Duitser en de 38-jarige Kroaat staan gezamenlijk de twee oudste spelers op de baan in het profcircuit sinds 1982. Toen namen de Chileen Luis Ayala (49 jaar destijds) en de Argentijn Ricardo Cano (30) het tegen elkaar op tijdens het Chili Open. Zij waren samen twee jaar ouder dan Haas en Karlovic nu.

Van de vorige zes ontmoetingen met Haas won Karlovic, de huidige nummer 22 van de wereld, er vier. Acht jaar geleden stonden de twee ‘oudjes’ voor het laatst tegenover elkaar.