Murray worstelt met zijn vorm

Toptennisser Andy Murray is nog zoekende naar zijn vorm voor het tweede grandslamtoernooi van het jaar, Roland Garros. De Schotse nummer één van de wereld verloor dinsdag van de Italiaan Fabio Fognini op het masterstoernooi van Rome. ,,Ik heb niets laten zien, ik kon alleen af en toe profiteren van de fouten van Fognini”, zei Murray op de website van de ATP in reactie op zijn nederlaag op het graveltoernooi in Rome.

De voorbereiding van Murray op de open Franse tenniskampioenschappen in Parijs verloopt allesbehalve vlekkeloos. In de laatste vijf toernooien waar de dertigjarige Schot aan deelnam bereikte werd hij telkens voortijdig uitgeschakeld. Alleen in Barcelona bereikte hij de halve finale. ,,Het is de laatste weken een worsteling voor mij en ik ben ver verwijderd van de vorm waar ik naar toe wil”, legde Murray uit.

De verliezend finalist van Roland Garros vorig jaar hoopt op verandering. ,,Ik speel gewoon geen goed tennis en moet een manier vinden om uit de negatieve spiraal te komen. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.”