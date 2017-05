Sagan wint sprint in derde rit in Californië

De derde etappe in de Ronde van Californië is dinsdag prooi geworden voor de Slovaakse wereldkampioen Peter Sagan. Hij wist in de sprint de Duitser Rick Zabel en de Italiaanse wielrenner Simone Consonni voor te blijven, die op de tweede en derde plaats eindigden.

Twee Nederlanders wisten tijdens de relatief vlakke etappe van 192,5 kilometer in de top-10 te finishen. Ramon Sinkeldam van Sunweb reed als achtste over de streep en zijn teamgenoot Mike Teunissen kwam als tiende over de meet. Rafal Majka behoudt zijn leiderstrui.