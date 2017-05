Haase begint Melkhuisje Masters met verlies

Tennisser Robin Haase heeft de openingspartij van de Melkhuisje Masters verloren. De dertigjarige Hagenaar verloor donderdag op het gravel in Hilversum van de Spaanse routinier Guillermo Garcia López: 5-7 5-7. Op het nieuwe toernooi treffen vier tennissers elkaar gedurende drie dagen in een onderlinge competitie.

Haase had het eigenlijk moeten opnemen tegen Denis Istomin, maar de Oezbeek meldde zich met een heupblessure af. De organisatie kwam als vervanger uit bij de 33-jarige Garcia López. Die was op zijn favoriete ondergrond te sterk voor Haase. ,,Eigenlijk speelde ik een goede partij, maar ik miste in beide sets net de scherpte en het geluk in de slotfase”, zei de Nederlander.

Haase neemt het vrijdag op tegen de Amerikaan Ryan Harrison, die begon met winst op Diego Schwartzman uit Argentinië. De beslissing viel in de supertiebreak: 2-6 6-1 10-6.