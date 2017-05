Sjarapova met wildcard naar Birmingham

Op Roland Garros is Maria Sjarapova niet welkom, maar de Britse organisatoren van het grastoernooi in Birmingham ontvangen de Russische tennisster wel met open armen. Sjarapova kreeg donderdag een wildcard voor de Aegon Classic, die van 17 tot en met 25 juni op het programma staat. In ruil daarvoor heeft de voormalig nummer één van de wereld beloofd volgend jaar ook naar Birmingham te komen.

,,We hebben hier lang over nagedacht”, zei de Engelse tennisbaas Michael Downey. ,,We snappen dat niet iedereen achter onze keuze zal staan, maar Maria heeft haar straf uitgezeten en doet nu weer mee op topniveau.” Sjarapova maakte vorige maand haar rentree op de WTA Tour na een schorsing van vijftien maanden vanwege meldoniumgebruik. Heel wat mensen uit de tenniswereld hebben kritiek op de wildcards die de Russin krijgt. De organisatie van Roland Garros besloot deze week om Sjarapova juist niet uit te nodigen.

De dertigjarige Russin kan in juli waarschijnlijk wel meedoen aan Wimbledon. Ter voorbereiding op het beroemde grastoernooi speelt ze onder meer in Birmingham.