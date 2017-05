Van Gerwen weer naar finale Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft voor het vijfde jaar op rij de eindstrijd bereikt van de Premier League Darts. De wereldkampioen rekende donderdag in de halve finale af met de Schot Gary Anderson, in een herhaling van de laatste WK-finale. ‘Mighty Mike’ versloeg Anderson dit keer met 10-7.

De 28-jarige Brabander staat later op donderdag in de finale in de O2 van Londen tegenover Phil Taylor of Peter Wright. De Engelsman en de Schot nemen het in de tweede halve finale tegen elkaar op.

Van Gerwen won de prestigieuze Premier League in 2013 en 2016. Beide keren versloeg hij Taylor in de finale. In 2014 en 2015 verloor de tweevoudig wereldkampioen van respectievelijk Raymond van Barneveld en Anderson. Voor de winnaar in Londen ligt een cheque van 250.000 pond klaar, omgerekend ruim 290.000 euro.