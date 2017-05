Ook B-stalen dopingzondaars Giro positief

Ook de B-stalen van de op doping betrapte Italiaanse wielrenners Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni hebben een positief resultaat opgeleverd. Dat meldt de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport vrijdag. Het tweetal van wielerploeg Bardiani-CSF werd aan de vooravond van de Giro d’Italia geweerd nadat was uitgekomen dat hun bloedwaarden afwijkingen hadden laten zien die duiden op het gebruik van groeihormonen. Dat was geconstateerd bij een out-of-competition controle in april. Beiden werden voorlopig geschorst.

Pirazzi, winnaar van het bergklassement in de Giro van 2013, en Ruffoni hangt nu een forse schorsing boven het hoofd. Ook de ploeg kan een straf verwachten omdat de internationale wielrenunie UCI ook maatregelen neemt tegen een team waarvan binnen twaalf maanden twee renners worden betrapt.