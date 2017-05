Sjarapova vraagt geen wildcard voor Wimbledon

Maria Sjarapova vraagt geen wildcard aan voor Wimbledon. Dat meldt de Russische tennisster vrijdag op haar website. Sjarapova kan door haar positie op de wereldranglijst deelnemen aan de kwalificaties op het derde grandslamtoernooi van dit jaar.

Op Roland Garros, dat over een week begint, is dat niet het geval. De organisatie in Parijs gunde Sjarapova, die in april terugkeerde op de baan na een dopingschorsing van anderhalf jaar, geen uitnodiging. In de toernooien van Stuttgart, Madrid en Rome kon ze dankzij een wildcard wel in actie komen.

Donderdag werd bekend dat Sjarapova, in voorbereiding op Wimbledon, wel met een wildcard zal deelnemen aan het grastoernooi van Birmingham. ,,Dankzij mijn stijging op de wereldranglijst na de eerste drie toernooien na mijn schorsing, kan ik deelnemen aan de kwalificaties op Wimbledon. Ik zal daarom geen verzoek indienen voor een wildcard”, schreef ze op haar website.