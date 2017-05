Talansky wint koninginnenrit in Californië

De Amerikaan Andrew Talansky heeft donderdag de koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Californië. In de 125,5 kilometer lange, vijfde etappe bereikte de renner van Cannondale als eerste de top van Mount Baldy door in de sprint klassementsleider Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) en de Nieuw-Zeelander George Bennett (LottoNL-Jumbo) te verslaan.

De Pool Majka behoudt de gele leiderstrui. Sam Oomen (Sunweb) finishte op 20 seconden als zesde, Robert Gesink (LottoNL-Jumbo) arriveerde 56 tellen na de winnaar. In het algemeen klassement is Oomen met de zevende plaats (op 1.14 van Majka) de beste Nederlander, Gesink staat achtste op 1.31. Gesinks ploeggenoot Bennett heeft 6 seconden achterstand op Majka en staat tweede in de rangschikking.