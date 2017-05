Bendsneyder start op negende plek op Le Mans

Motorcoureur Bo Bendsneyder vertrekt zondag vanaf de negende startpositie in de Grote Prijs van Frankrijk in de Moto3. Dat is een aanzienlijk betere plek dan de 24e startpositie die de KTM-coureur twee weken geleden bezette bij de GP van Spanje. Toen haalde hij verrassend genoeg wel zijn eerste WK-punten door als elfde te finishen.

De Spanjaard Jorge Martin was zaterdag de snelste op het circuit van Le Mans. De Honda-rijder hield de Italiaan Nicola Bulega (KTM) achter zich. Klassementsleider Joan Mir uit Spanje bleef Bendsneyder in de kwalificatie maar net voor: achtste.