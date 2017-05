Dibben wint, Bennett pakt geel in Californië

De Brit John Dibben (23) heeft vrijdag (lokale tijd) de zesde etappe in de Ronde van Californië gewonnen. De renner van Team Sky was de snelste in de individuele tijdrit over 24 kilometer bij de plaats Big Bear Lake.

De Pool Rafal Majka verloor zijn gele leiderstrui aan de Nieuw-Zeelander George Bennett. De renner van LottoNL-Jumbo behaalde een knappe vierde plaats en verdedigt in de 131 kilometer lange en heuvelachtige slotrit van zaterdag een voorsprong van 35 seconden op Majka en 36 seconden op de Amerikaan Andrew Talansky.

Robert Gesink had materiaalpech en viel terug naar de dertiende plaats in het klassement. De Nederlander, die niet finishte op zijn eigen tijdritfiets, eindigde op bijna dan drie minuten van de winnaar. De 21-jarige Sam Oomen reed een degelijke tijdrit en staat nu achtste in het klassement.