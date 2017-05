Tennisser Novak Djokovic kan zaterdag op het masterstoernooi van Rome in de halve finales aan de bak tegen de Oostenrijker Dominic Thiem. De Serviër slaagde er vrijdag nog niet in zijn kwartfinalepartij tegen de Argentijn Juan Martin del Potro winnend af te sluiten. Bij een voorsprong van 1-0 in sets stond hij in het tweede bedrijf met 2-1 achter toen noodweer de partij stillegde.

Zaterdag rondde Djokovic de tweede set met 6-4 af, waardoor hij later op de dag tegen Thiem mag aantreden.