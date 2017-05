Koperen melkbus voor Haase

De eerste editie van de Melkhuisje Masters in Hilversum kende op de slotdag een verrassend verloop. De Spaanse tennisser Guillermo Garcia López leed zaterdag na twee opeenvolgende zeges een nederlaag in drie sets tegen de Amerikaan Ryan Harrison: 6-3 5-7 15-13. Robin Haase toonde zich in het afsluitende duel tegen de Argentijn Diego Schwartzman net even beter: 7-6 6-4.

De Nederlandse nummer één kreeg daarna uit handen van oud-KNLTB-voorzitter Rolf Thung de trofee, een koperen melkbus, uitgereikt. Niet eens zozeer voor zijn goede prestaties in Hilversum als wel voor zijn inzet om dit internationale toernooi mede van de grond te krijgen.

De wedstrijden op ’t Melkhuisje trokken de afgelopen drie dagen circa 3000 tennisliefhebbers. Zowel het publiek als de spelers vermaakten zich met het nieuwe evenement, dat nog geen officiële status heeft.